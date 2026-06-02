Sucre | Realizaron en Valdez talleres sobre petróleo

El sindicato petrolero de Sucre, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas de Venezuela (Fedeindustria) y otras instituciones educativa, promovieron en Güiria, capital del municipio Valdez de la zona de Paria, un foro de inducción en materia de hidrocarburos.

Valentino Alterio, presidente del gremio empresarial en el estado Sucre, señaló que se trata de promover la educación como materia elemental para el progreso de la entidad.

"Tomando en cuenta esta filosofía, varias instituciones independientes de Sucre, y considerando la situación económica que se vive la región, y los proyectos que se gestan, el petróleo y el gas serán elementales para para el boom que se espera en esta localidad", dijo Alterio.

Agregó que se trata de comenzar una estrategia educativa, con el fin de estar preparado para responder laboralmente a todas aquellas empresas que han programado invertir en Sucre.

Expansión

Agregó que este fin de semana, en el municipio Valdez, 129 jóvenes fueron capacitados en conocimiento petrolero, también en relaciones públicas y en materia de oratoria.

Informó que el 12 y 13 de mayo, los talleres se activarán en el municipio Cajigal y para la tercera semana del mes en curso serán instalados en Cumaná.

Sucre / Yumelys Díaz