Conductores de Paria mantendrán Hora 0 si no se realiza un bacheo urgente a la troncal 9

Conductores de 26 líneas de transporte público que circulan desde y hacia la zona de Paria en el estado Sucre, paralizarán sus actividades y realizarán bloqueos de vía, de no cumplirse los acuerdos que se alcanzaron con autoridades locales y regionales, en una reunión que se realizó en Tunapuy, municipio Libertador, en torno a los arreglos urgentes que requiere la troncal 9.

Lino Marcano, presidente de la Mancomunidad de Transporte de la zona de Paria, informó que en la reunión participaron los alcaldes de Libertador, Yerika Rivera; Erick Campos, de Cajigal; Yelitza Hernández de Mariño; el presidente de la cámara de Benítez, Julio González; el director del Fondo de Transporte Urbano (Fontur) y Lucy Cova, ingeniera de la Corporación de Vialidad del estado Sucre (Corpives), quienes debatieron el estado de la vialidad y las posibles soluciones.

De entrada, explicó Marcano, está planteado un bacheo en sectores críticos de la troncal 9, con el encendido de la planta de asfalto de Yaguaraparo, que genera unas 800 toneladas diarias de ese material, que serían indispensables para cumplir las promesas que hicieron los alcaldes y la autoridad estadal.

Maniobras

Según lo acordado, señaló Marcano, este fin de semana se hicieron maniobras para el encendido de la fábrica y que comience a generar el asfalto que se requiere.

Marcano indicó que los problemas con la vialidad hacia Paria tienen 20 años, pese a que se aprobaron asfaltados a lo largo de ese tiempo.

Aseguró que se encuentra planteado que el asfaltado se inicie este martes y los conductores irán a Caracas a buscar una reunión con el nuevo ministro de Transporte, Francisco Garcés, para agendar soluciones a largo plazo, que incluyan un pavimentado completo del trazado.

Fallida

Dijo que la promesa de la gobernación de Sucre de asfaltar completo desde septiembre es falsa, porque solo estaban dispuestas unas 400 toneladas de asfalto, que solo servirían para un tramo. “Si comenzaba por Benítez no pasaba de allí y si lo hacía por Valdez, tampoco salía de allí”.

El dirigente gremial precisó que la producción de la planta de Yaguaraparo de 800 toneladas diarias son una solución valedera, “lo que pasa es que la desidia es demasiado grande en el gobierno”.

En el caso de la gobernación, señaló que sólo atendieron un sector en Güiria y llegaron a Guaraguarita, “no sabemos qué pasa con el asfalto de Paria”.

La petición es que se asfalte desde Benítez a Valdez y si eso no se hace, trancarán la vía y no se suspenderá la Hora 0.

Sucre / Yumelys Díaz