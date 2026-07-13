Afirman que se inició proceso de reubicación de 20 familias de Parque Vidoño

Se inició el proceso de reubicación de 20 familias que viven en condición de riesgo en el Complejo Residencial Parque Vidoño, ubicado en la vía hacia El Rincón, zona rural del municipio Sotillo.

Así lo informó el dirigente de Voluntad Popular (VP) y exdiputado del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (Cleanz), Rafael Bottaro, quien explicó que, así como ocurrió con las personas que residían en Torre E, la primera que se desplomó en el urbanismo, estos beneficiados iniciales tendrán que buscar una alternativa de vivienda y consignar la documentación correspondiente para que luego se proceda a la transferencia de recursos por parte del ministerio de Hábitat y Vivienda.

"Comienzan las primeras reubicaciones y estaremos pendiente de que se cumplan con todas. En total son 240 familias las que necesitan ser reubicadas porque están en riesgo. Además hay 10, de las 80 que vivían en la Torre E, que aún no han sido beneficiadas con una nueva vivienda tras el desplome de la edificación", añadió.

Aclaratoria

Bottaro aclaró que de igual forma el procedimiento está "mal hecho", pues a su juicio, como estas residencias fueron diseñadas por el Estado, entonces el mismo debió encargarse de todo el proceso de reubicación, desde la selección de la nueva vivienda hasta la compra del inmueble.

"Al haber sido una negligencia del Estado, al entregar una vivienda mal hecha, debieron encargarse de buscar las opciones y dárselas a las familias afectadas, pero no, las mismas familias se movilizan y hacen todo el proceso, y luego el ministerio aprueba los recursos", detalló.

Demolición

Por último, el dirigente, quien ha hecho seguimiento del caso desde su tiempo como legislador activo de la entidad, exhortó a las autoridades a realizar una demolición manual controlada y por niveles de la Torre E, ya que existe el riesgo de que caiga sobre las otras edificaciones que, pese a las fallas estructurales, siguen firmes.

"Indudablemente la Torre B debe ser desalojada en su totalidad, porque es la que está más comprometida, tiene un inclinación de 15 a 20 grados hacia la torre A, por eso también debe ser demolida de forma manual y por niveles, así como la Torre E", finalizó Bottaro.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez