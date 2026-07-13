Piden reparación del tramo Aragua de Barcelona-Zaraza en la troncal 13

Conductores que circulan por la troncal 13, vía que comunica a Aragua de Barcelona, en la zona centro de Anzoátegui, con la población de Zaraza, ubicada en Guárico, aseguran que perdieron la cuenta de los huecos que hay en ese tramo.

Los choferes piden a las autoridades regionales la rehabilitación urgente de esa carretera que es transitada por quienes se desplazan desde la región central del país hacia la zona nororiental.

"Esperamos que pronto puedan iniciar trabajos de reparación y asfaltado porque es difícil y peligroso recorrer esa ruta en las condiciones actuales. Está en muy mal estado. Hay muchos huecos de lado y lado de la vía", dijo el conductor Andrés Guevara.

Ramal 9

También enfatizaron que es necesario reparar el ramal 9, conocido como "La Guacharaca", que abarca 47 kilómetros, en los que están asentados numerosos productores agrícolas comenzando en el empalme de la troncal 13 hasta la troncal 11.

Aragua de Barcelona / Danela Luces