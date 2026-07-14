PUD en Anzoátegui reafirma su compromiso con afectados por los sismos

Desde la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en el estado Anzoátegui ratificaron su compromiso con las familias afectadas por los sismos registrados en la región central del país el pasado 24 de junio.

Manuel Rocca, vocero de la coalición opositora, indicó que van a continuar con la recolección de insumos a través de los centros de acopio en varios de los municipios.

Añadió que están atentos también a la llegada de damnificados a la entidad para apoyarlos directamente en las necesidades que puedan tener, en la medida de sus posibilidades.

Tanto Rocca como otros dirigentes hicieron énfasis en la urgencia de reconstrucción que tiene la nación en varios aspectos, pero resaltaron que lo primordial es seguir asistiendo a los sobrevivientes de los terremotos, sin olvidar el aspecto económico, que será clave en el levantamiento del país luego de los desastres naturales.

Foco

Los voceros de la PUD declararon en una rueda de prensa, en la que insistieron en que actualmente el foco debe estar centrado en la ayuda a las familias damnificadas tras los sismos, pero sin dejar de lado la realidad política del país.

Sergio Padrón, representante de Acción Democrática (AD), dijo que se encuentran conscientes de que el país está en un proceso de transición “tutelado por el gobierno de Estados Unidos”, pero que esperan que desencadene en unas elecciones presidenciales, habiendo renovado antes las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Ser muy firmes en el sentido de que en Venezuela no estamos felices. No estamos bailando. No estamos disfrutando. Estamos sobreviviendo y luchando por nuestras reivindicaciones, que las vamos a coronar cuando podamos elegir a María Corina Machado como la próxima presidenta”, expresó.

Destacó que cada partido ha venido realizando sus diferentes labores y desarrollando estrategias, pero ahora deben unirse en un solo bloque para “conquistar los corazones y explicarles a los anzoatiguenses qué es lo que está pasando y cómo vamos a reivindicar la democracia en Venezuela”.

Seguridad

Jesús Rodríguez, representante de Voluntad Popular (VP), resaltó que la nación necesita con urgencia nuevas autoridades que puedan ser sinónimo de garantía jurídica, pues considera que esa es la única forma de atraer inversión, que se convierta en el motor de la producción necesaria para levantar la economía.

Una opinión similar expuso José Gregorio Hernández, dirigente de Primero Justicia (PJ), quien añadió que confían en el liderazgo de María Corina Machado para darle un giro a la actualidad de Venezuela.

En la actividad también participaron dirigentes sindicales y gremiales como Maira Marín, presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en Anzoátegui, quien dejó claro que para ellos el aumento de salario es una urgencia que no puede esperar unas elecciones presidenciales.

Barcelona / Javier A. Guaipo