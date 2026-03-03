martes
Sucre | Motorizado perdió la vida tras impactar contra una camioneta en el sector Cachipal

Las heridas del conductor de la moto le provocaron la muerte / Foto: Cortesía

Un joven perdió la vida trágicamente y un adolescente resultó gravemente herido, en una aparatosa colisión entre una motocicleta y un carro, en el sector Cachipal del municipio Cajigal del estado Sucre, en horas de la noche del lunes 2 de marzo.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el siniestro ocurrió cuando el vehículo de dos ruedas, que era conducido por José Luis González, de 25 años y con residencia en la comunidad de Quebrada de la Niña, impactó contra una camioneta Silverado, cuyo chofer era Gutemberg Tosca Barahona, también vecino de la zona.

González falleció en el sitio, debido a las graves heridas que sufrió con el choque, mientras que su acompañante, el adolescente de 13 años, resultó con traumatismos severos y fue trasladado a un centro asistencial de emergencia.

En la escena de la colisión actuaron comisiones de los bomberos municipales y organismos de asistencia, con el fin de atender la contingencia. No se informó sobre la situación del conductor de la camioneta.

Sucre / Corresponsalía Carúpano

