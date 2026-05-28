Se desbordaron aguas servidas en la calle El Cementerio de Santa Ana

Un nuevo foco de contaminación que surgió por el desbordamiento de las aguas servidas fue reportado en la población de Santa Ana, en la zona centro del estado Anzoátegui, afectando a residentes de la calle El Cementerio que hacen un llamado urgente al alcalde Freddy Fernández para que solvente el problema.

Según dijo el vecino Marcial Rodríguez, la situación se ha presentado en otras oportunidades, pero esta vez es más grave porque las aguas residuales se devuelven hacia los baños de su vivienda generando malos olores y riesgos para la salud.

"Las aguas servidas entran por las cañerías y salen por los baños de mi casa. He enviado solicitudes de atención al grupo de WhatsApp donde están los funcionarios de Servicios Públicos de la alcaldía del municipio Santa Ana y no he obtenido ninguna respuesta. Ir hasta la sede no es efectivo porque tampoco no me atienden. Este problema es serio. Esos hedores se concentran en la casa", relató.

Familias

Marcial Rodríguez indicó que en la cuadra siguiente hay al menos nueve familias que también resultan perjudicadas por la fetidez que emana de la red de cloacas.

"Mis vecinos no están en la misma situación que yo porque ellos tienen pozos sépticos, pero en la otra cuadra sí están conectados a las cloacas", explicó.

Pidió al gobierno local que atienda el problema y evite que la situación se torne más complicada con la llegada de las lluvias.

"Hago un llamado urgente al personal de la alcaldía. Necesitamos atención y respuesta para sanear todo esto", acotó.

Santa Ana / Danela Luces