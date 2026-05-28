Voz Comunitaria | Habitantes del sector Otto Padrón denuncian deficiencias en servicios públicos (+Fotos)

Habitantes del sector Otto Padrón, ubicado en Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, denunciaron que en algunas zonas de la comunidad padecen deficiencias en servicios públicos.

Señalaron que en la calle Las Palmas y parte de Los Robles confrontan un problema de aguas servidas que afecta a algunas casas, a la vez que indicaron que la vialidad tiene tramos dañados que necesitan intervención.

También comentaron que quienes viven hacia la calle Virgen del Valle, en los límites con el sector Riberas del Neverí, no reciben agua potable por tuberías.

Añadieron que esto los obliga a cargar líquido para sus quehaceres diarios, aunque esperan que más pronto que tarde haya una solución a esa carencia.

A la espera

Yusmari Marín, quien pertenece al consejo comunal de Otto Padrón, reiteró que la deficiencia con las cloacas se encuentra en la calle Las Palmas y parte de la calle Los Robles.

"Tenemos varias personas que en sus casas les colapsan las aguas servidas. Queremos pedirle a las autoridades que por favor se aboquen, antes de que comiencen las lluvias, a ayudarnos a solventar estos problemas", expresó la señora.

Marín además comentó que los entes competentes ya están enterados de la situación, por lo que se mostró optimista a una pronta solución.

De igual manera, la mujer detalló que hacia la calle Virgen del Carmen hay alrededor de 40 familias a las que no les llega agua potable por tuberías, aunque aseguró que se encuentran haciendo las gestiones para que sea instalada una red de tuberías para esa zona.

"Se necesitan aproximadamente 200 metros de tubería y ese fue un proyecto presentado en la última Consulta Popular Nacional, pero lamentablemente no ganó. Igual no lo olvidamos y seguimos buscando la manera de que las personas que actualmente se ven perjudicadas tengan una solución", acotó.

Marcos Martínez, quien lleva un par de años viviendo en la zona más cercana al río Neverí que tiene Otto Padrón, también se mostró optimista con respecto a las gestiones que hace el consejo comunal para que todos cuenten con agua en sus hogares.

"Mientras tanto nos toca cargar el líquido todos los días desde la entrada (por la avenida Costanera) para resolver lo básico. Y así como esperamos que metan el agua, también tenemos entendido que están trabajando para embaular el pequeño arroyo que tenemos aquí cerca", aseveró.

Vías desgatadas

Oscar Pereira, también habitante de la comunidad, hizo énfasis en la necesidad de que solventen el problema de aguas servidas, aunque para él también se deberían asfaltar las calles.

"Hay algunas que no están tan feas, pero por ejemplo la calle Virgen del Valle se encuentra llena de huecos. También se han deteriorado las calles Las Palmas y Los Robles, que son las que tienen constante presencia de líquido por el tema de las cloacas", dijo.

Finalmente coincidió con sus vecinos en la urgencia de que les den una solución al tema de las aguas servidas antes de que comience a llover con fuerza y de manera continua.

Barcelona / Javier A. Guaipo