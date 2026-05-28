Piden la sustitución de colector caído en el sector 5 de Tronconal V

Habitantes del sector 5 de Tronconal V, en Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, pidieron una vez más a las autoridades competentes la sustitución o reparación de un colector caído que provoca que constantemente haya aguas servidas desbordadas en varios puntos.

Cabe recordar que hace mes y medio, aproximadamente, los vecinos realizaron una protesta para exigir soluciones, ya que el problema estaba escalando al punto de afectar las tuberías de gas. Días después la alcaldía del municipio Simón Bolívar comenzó una serie de trabajos para atender esa situación, lo que además ayudó a disminuir la presencia de líquido putrefacto en plena vía pública.

Sin embargo, tanto la calle 5 como la 6 continúan con aguas residuales en la superficie, por lo que los residentes del popular sector barcelonés hacen el llamado para que les brinden una solución de raíz que acabe con ese "dolor de cabeza" que lleva varios años afectándolos.

Sustitución completa

A juicio del vecino Luis García, lo que se necesita para acabar con el derrame de cloacas es sustituir un colector caído que da hacia la calle conocida como La Laguna, ubicada junto al tramo de canal perteneciente al Dren G.

"Tenemos años con ese problema y lo único que hacen es traer un camión vactor para destapar la tubería, pero eso no dura mucho. Al poco tiempo comienza a botarse de nuevo el agua y quedamos en las mismas", indicó.

García, al igual que otro morador identificado como Gabriel Trujillo, considera que lo mejor para ellos es que las autoridades lleven a cabo la sustitución completa del colector caído.

Particularmente Trujillo señaló que cuando se registran lluvias fuertes las calles se anegan y quedan atrapados en esa mezcla entre líquidos pluviales y residuales, lo que los expone a diferentes enfermedades.

Barcelona / Javier A. Guaipo