Sucre | Incorporaron dos pozos al sistema hídrico de las poblaciones de Río Caribe y El Morro

En el municipio Arismendi del estado Sucre se realizó la rehabilitación de dos pozos, con lo cual se beneficiarán unas 7 mil familias en Río Caribe y unos 15 mil habitantes de El Morro.

Se trata del Pozo Número 5 de la capital de ese municipio, que se rehabilitó en colaboración entre la Hidrológica de Venezuela (Hidroven) y el Instituto Municipal para las Aguas (IMAG).

La acción incorporó exitosamente el pozo a la red de pozos del sistema de agua potable de Río Caribe, recuperando su operatividad plena para fortalecer el servicio en la zona.

De acuerdo con la información aportada desde el gobierno municipal, la reactivación de este pozo es estratégica para la estabilidad hídrica local, ya que su caudal permitirá optimizar el llenado de la caja principal y el almacenamiento de agua en el estanque australiano.

Con la maniobra técnica, se garantiza una mayor presión y continuidad en la distribución del recurso, mejorando sustancialmente la infraestructura de servicios públicos en el municipio.

La mejora en la red beneficiará de manera directa a los habitantes de las comunas Alba Caribe Sol y Alba Caribe Luna, quienes ahora contarán con un suministro regular del vital líquido en sus hogares.

Solución

En El Morro, se realizó la incorporación al sistema del pozo El Chino, que se encontraba fuera de servicio, logrando su operatividad inmediata para fortalecer el caudal hídrico en esta población.

La reactivación de esta fuente subterránea impacta de manera directa en el bienestar de las comunidades de La Cruz de Puerto Santo y Valle Verde. Además, los trabajos técnicos permiten ahora el llenado efectivo de la caja principal y el almacenamiento en el estanque australiano, sistema vital para la distribución de agua hacia los sectores de El Morro de Puerto Santo.

Sucre/ Corresponsalía