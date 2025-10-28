SUCRE | Develaron estatua de seis metros de San José Gregorio Hernández en Guayacán de las Flores

Como parte de las celebraciones por la canonización, recientemmente se reinauguró la plaza San José Gregorio Hernández, en Guayacán de las Flores, al sur de Bermúdez, en el estado Sucre.

Durante la actividad, se develó una estatua del santo de unos seis metros de altura, que se alza en la entrada de la parroquia San Judas Tadeo, en homenaje al “medico de los pobres”. Se trata del único monumento de este tipo en la entidad.

El coordinador de la hermandad José Gregorio Hernández, de la parroquia San Judas Tadeo, José Luis García, quien encabezó las obras de rehabilitación de la plaza, la iglesia y la realización de la estatua, señaló que contaron con el apoyo de la alcaldía y de la Iglesia Católica para todos los trabajos que se realizaron.

Programación

La programación incluyó una concurrida misa, oficiada por el padre Manuel Mogollón, quien subrayó el profundo fervor religioso y cultural de la ciudad.

La ocasión también sirvió para presentaciones culturales con agrupaciones como las Danzas Pequeñas Estrellas, el Grupo Etiqueta, Omar Morao, entre otros artistas.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano