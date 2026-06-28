Sube a 1.450 la cifra de fallecidos por los dos terremotos en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este domingo que la cifra de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles en el norte de Venezuela ascendió a 1.450 personas, en lo que calificó como "la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia".

Durante un balance transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez señaló que el desastre también deja 3.150 personas heridas y 12.721 familias damnificadas. Aunque el sábado se habían reportado 3.238 lesionados, el funcionario no explicó la disminución en esa cifra.

El reporte oficial indica además que 774 edificios resultaron afectados o colapsados, de los cuales 189 presentan daños totales y 585 daños parciales. Asimismo, 38 hospitales, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras de otra índole sufrieron afectaciones a causa de los sismos.

Rodríguez informó que 527 personas han sido trasladadas desde el estado La Guaira, la entidad más golpeada por la emergencia, hacia hospitales públicos y privados de Caracas para recibir atención médica especializada.

En las labores de búsqueda y rescate participan 2.624 rescatistas internacionales, apoyados por 137 perros especializados, 49 vehículos y 84,8 toneladas de equipos, medicamentos e insumos quirúrgicos. Además, 7.876 voluntarios se han registrado en el Poliedro de Caracas para colaborar en las operaciones de remoción de escombros.

El diputado también anunció la habilitación de una línea telefónica para brindar apoyo psicológico a personas afectadas por cuadros de ansiedad, tristeza o estrés postraumático, así como una plataforma web para que familiares puedan registrar a personas desaparecidas, cuya cifra aún no ha sido precisada. En redes sociales continúan difundiéndose fotografías y datos de ciudadanos que permanecen sin ser localizados, principalmente en La Guaira.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este domingo el trabajo y la solidaridad de los equipos internacionales de rescate que participan en las labores de atención de la emergencia, según informó Prensa Presidencial.

Caracas / Redacción web