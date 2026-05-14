Sotillo será sede de la primera edición de "Anzoátegui Sabe a Café" (+Video)

Las instalaciones de Neverí Kayak de Lechería, municipio Diego Bautista Urbaneja, sirvieron de espacio este jueves, 14 mayo, para el lanzamiento de la primera edición del evento "Anzoátegui Sabe a Café", el cual tiene como principal objetivo fomentar la producción primaria en la entidad.

La reunión con los medios de comunicación de la zona metropolitana de la entidad estuvo liderado por el presidente de la Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela (Fedeindustria), Héctor Morales; y el productor primario, Daniel Lozada, quienes ofrecieron todos los detalles de la actividad, catalogada como un "encuentro de saberes".

Según Morales, el evento, que contará con la participación de grandes empresas y emprendedores, se llevará a cabo los días 5 y 6 de junio, en el hotel Paradise de Puerto La Cruz, municipio Juan Antonio Sotillo.

"Esto es un evento que no lo hemos querido llamar feria, donde queremos fomentar la producción primaria de café en el estado Anzoátegui, para devolverle esa vocación caficultora que tuvo en su momento. Hay varios proyectos que se están desarrollando. Se han unido los municipios Guanta, Sotillo y Bolívar para contribuir a reforestar esas plantaciones de café que tienen más de 40 años. Entonces con esto, vamos a duplicar la producción del rubro en el estado".

Esfuerzo

En este sentido, Morales señaló que la actividad viene anclada a todo ese esfuerzo que está haciendo la empresa privada y el sector público.

"Cada vez, vemos que se exporta más café, que hay más de 400 marcas en los anaqueles y vemos que el consumo y la cultura del buen café en Venezuela se ha incentivado, pero, ¿cuál es el problema? Actualmente hay más consumo, más exportación, pero los productores son menos cada día. Estamos con los cafetales cansados, con menos agricultores en las montañas, entonces para poder aprovechar la ola del café mundial, tenemos que voltear la mirada a las zonas donde hay la producción primaria", señaló Morales.

Además de tener como principal objetivo esta idea, Morales manifestó que también va a coincidir el área comercial y mercadeo porque van a participar pequeñas, medianas y grandes marcas de café a nivel nacional; así como también, torrefactoras, compradores y exportadores de café.

Asimismo, contarán con un ciclo de ponencias con participantes reconocidos a nivel nacional.

Productor

Por su parte, Daniel Lozada, quien es productor primario, tercera generación de la zona de Bergantín, comentó que este evento es esa vitrina que va a mostrar lo que están haciendo en esta parte del oriente venezolano, para potenciar la producción primaria y también ofrecer esa materia prima.

"Cómo decía Héctor, tenemos varios proyectos que se están desarrollando en los siete municipios cafetaleros de Anzoátegui, pero queremos conseguir ese punto de encuentro, donde toda esa cadena de valor pueda compartir y mostrar esas cosas que está haciendo", destacó Lozada.

Desde la Escuela de Barismo, una de las marcas patrocinadoras del evento, dijo que van a estar elaborando una competencia de barismo completa, la primera edición en la entidad.

Personal especializado

"Además de eso, vamos a contar con técnicos especialistas en lo que es la parte académica, donde se va a estar hablando de lo que es la parte de producción. También habrá técnicos de algunas instituciones del estado que van a tratar la indicación geográfica protegida y otras certificaciones que son necesarias para conseguir un producto de calidad y también para exportarlo. La visión principal, además del abastecimiento local, es poder llevar ese café de Anzoátegui a distintas regiones y países", mencionó Lozada.

Para finalizar, Morales hizo énfasis en que un representante del sector se encuentra en la zona alta de la parroquia Bergantín desde hace días, recolectando muestras de café de distintos productores, las cuales serán sometidas a una evaluación por las autoridades de la Corporación Venezolana del Café.

"En medio del evento, se van a sacar los tres mejores cafés del estado Anzoátegui", resaltó Morales.

Lechería / Elisa Gómez