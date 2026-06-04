Motrasalud: camilleros fueron regresados a los turnos de guardia ordinaria sin recibir mejoras

El delegado de prevención del Complejo Hospitalario Dr. Luis Razetti de Barcelona y coordinador general del Movimiento de los Trabajadores de la Salud (Motrasalud) en Anzoátegui, Edisson Hernández, denunció este jueves, que 15 camilleros de las áreas de emergencia adulto y quirófano general fueron despojados de las guardias especiales y regresados a los turnos de guardia ordinaria, sin recibir mejoras.

Señaló que esta modalidad laboral fue un mecanismo de compensación para los trabajadores de este centro de salud, aplicado desde hace más de cuatro años, en virtud de los salarios que devengan y el costo del traslado en el transporte público.

"La situación no ha cambiado, siguen los bajos salarios y el alto costo del pasaje. Los camilleros que ahora no cuentan con el beneficio de los planes de guardias especiales se sienten discriminados y que se les están violentando sus derechos, toda vez que estos son progresivos en sustancia, lo que quiere decir que después que un trabajador conquista un beneficio, este no puede ser adelgazado ni eliminado y solo puede ser sustituido, si lo que se le ofrece es superior al beneficio que gozaba, lo que en este caso no ocurrió", aseguró Hernández.

El representante gremial manifestó que además de que los regresaron a los turnos de guardia ordinaria con los mismos salarios, tampoco les han mejorado el servicio de transporte.

Recordó que en varias oportunidades le han solicitado a la directiva del Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz) que se eleve a ocho el número de unidades, debido a que consideran que las dos disponibles no son suficientes para todos los trabajadores.

"El personal de camilleros es el débil jurídico, a quien se le violenta sus derechos, no se les paga un salario digno y se les obliga a ser los pide colas del sistema de salud regional", resaltó.

Hernández responsabilizó a la directiva de Saludanz de empezar a eliminar estos planes. Sin embargo, hizo énfasis en que seguirán cumpliendo con sus labores, hasta lograr que les reconozcan sus esfuerzos.

Barcelona / Elisa Gómez