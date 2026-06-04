Sindicalistas advierten que habrá protestas si se elimina la progresividad de las presentaciones sociales

Dirigentes sindicales, miembros de la junta directiva de Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz), emitieron un comunicado para advertir sobre el incremento de protestas, si se elimina la progresividad de las presentaciones sociales.

Y es que, a juicio de los representantes Héctor Jiménez, Lucía Ordaz, Hermes Hidalgo, Laura Enrique y Urbano Salazar; existe la intención de "lesionar" lo contemplado en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (Lottt).

"Devaluando el recálculo del último salario integral al final de la relación laboral del trabajador, una maniobra a ejecutar por la Asamblea Nacional, donde se elimina la progresividad de las presentaciones sociales de los trabajadores. Esta acción traerá horas de alta tensión que desembocará en protestas en todo el país", así lo declararon.

Se conoció que la advertencia fue emitida a la salida de una reunión, donde se analizó este panorama.

"Los trabajadores ven el peligro de que desaparezca el único legado obtenido a través del esfuerzo por años de servicios cumplidos, y que el chantaje propuesto para la progresividad del salario se base en la modificación de la actual Ley del Trabajo," fue parte de lo expresado en el comunicado.

Barcelona / Elisa Gómez