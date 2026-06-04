Isla de Margarita consolida sus exportaciones con el envío de algas a Europa y Suramérica

El estado Nueva Esparta reafirma su posición en los mercados internacionales con un nuevo despacho de 270 toneladas métricas de algas marinas deshidratadas.

Este cargamento tiene como destino España y Chile, lo que consolida la presencia de los productos insulares, tanto en el continente europeo como en el suramericano.

El envío se distribuye en 54 toneladas métricas para el mercado español y 216 toneladas métricas para el país austral, lo cual fortalece el segmento de los productos exportables no petroleros.

Este movimiento comercial forma parte de una tendencia ascendente en la región.

La Autoridad Única de la Zona Económica Especial, Samir Al Attrach, reiteró desde el puerto de El Guamache, municipio Tubores, que el motor exportador no petrolero es fundamental para diversificar la economía y fomentar el crecimiento del país.

Asimismo, destacó que las directrices nacionales los exhortan a potenciar con fuerza el comercio regional y la salida de productos nacionales hacia nuevas fronteras.

Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones desde la entidad han experimentado un crecimiento del 58%, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Este incremento refleja el impulso al motor exportador que las autoridades nacionales fomentan diariamente para dinamizar la economía local.

A lo largo de este año, el flujo comercial desde los puertos margariteños hacia mercados no tradicionales ha sido constante. Esto posiciona a Nueva Esparta como un referente estratégico en el comercio internacional, logrando conectar con economías de América, Europa, Asia y África, a través de su oferta exportable.

El funcionario señaló que este avance sostenido es el resultado de un esfuerzo articulado entre distintos ministerios, la Zona Económica Especial de la entidad, Bolivariana de Puertos y la gobernación del estado. "Estas instituciones, en conjunto con los productores locales, han diseñado una hoja de ruta sólida para potenciar la actividad comercial e industrial de la zona".

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero