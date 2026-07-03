Solidaridad impulsa la venta de artículos para donaciones en comercios de Cumaná

La ola de solidaridad que ha surgido en el estado Sucre tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio en el centro del país también se ha reflejado en el comportamiento del comercio de Cumaná, donde diversos establecimientos reportan un incremento en la venta de productos destinados a las familias afectadas.

Durante un recorrido realizado por diferentes comercios de la capital sucrense, propietarios y encargados coincidieron en que, desde que comenzaron las jornadas de recolección de ayuda humanitaria, ha aumentado la demanda de artículos de primera necesidad que posteriormente son entregados en los distintos centros de acopio habilitados en la ciudad.

Entre los productos con mayor salida destacan las colchonetas, mantas, ventiladores y otros implementos para el descanso, debido a que muchas familias perdieron sus viviendas o permanecen en refugios temporales.

En las farmacias, los comerciantes señalaron que también se ha registrado un incremento en la compra de medicamentos de uso frecuente. Analgésicos como el acetaminofén, antihipertensivos, tratamientos para adultos mayores, materiales de primeros auxilios e insumos médicos forman parte de los productos que con mayor frecuencia adquieren los ciudadanos para incluirlos en las donaciones.

El mismo comportamiento se observa en supermercados y establecimientos de alimentos, donde ha aumentado la venta de productos no perecederos como arroz, harina de maíz, pasta, atún, sardinas, granos, azúcar, aceite y agua potable, considerados esenciales para abastecer a las familias afectadas durante los próximos días.

Comerciantes consultados destacaron que, en muchos casos, las personas llegan con listas previamente elaboradas por organizaciones e instituciones que coordinan la recepción de ayudas, mientras que otros ciudadanos solicitan orientación sobre cuáles son los insumos más necesarios antes de realizar sus compras.

Los vendedores coincidieron en que este incremento en las ventas responde principalmente al espíritu solidario de los cumaneses, quienes han decidido aportar su granito de arena para respaldar a las familias que atraviesan momentos difíciles tras los movimientos telúricos.

Mientras continúan las campañas de recolección en distintos puntos del estado Sucre, el comercio local se ha convertido en un aliado silencioso de esta cadena de apoyo, facilitando que cientos de personas puedan transformar su solidaridad en alimentos, medicamentos e insumos que serán enviados a las comunidades más afectadas.

Cumaná / Lino Castañeda