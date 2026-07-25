sábado
, 25 de julio de 2026
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Funvisis reporta sismo de magnitud 3,1 al norte de Naiguatá, en La Guaira

julio 25, 2026
El movimiento telúrico se registró pasadas las 9:40 de la mañana

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó que este sábado 25 de julio se registró un sismo de magnitud 3,1 en el estado La Guaira.

De acuerdo con el reporte sismológico preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 9:47 de la mañana, con una profundidad de 6,8 kilómetros.

El epicentro fue localizado a 2 kilómetros al norte de Naiguatá y a 19 kilómetros al oeste de Los Caracas.

Según el organismo, el evento sísmico se ubicó en las coordenadas 10,63° de latitud norte y 66,74° de longitud oeste.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños materiales o personas afectadas como consecuencia del sismo.

Caracas / Redacción web

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