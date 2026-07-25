Cantv conecta a Valle Guanape a la red de fibra óptica tras ejecutar proyecto de modernización

La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) informó que la localidad de Valle Guanape, en el municipio Francisco del Carmen Carvajal, fue incorporada a su red de fibra óptica luego de la ejecución de un proyecto de modernización de la infraestructura de telecomunicaciones en el oeste del estado Anzoátegui.

Según la empresa, el proyecto contempló la construcción de 54 kilómetros de red de fibra óptica. De ese total, 31 kilómetros fueron instalados mediante canalización subterránea, con la colocación de subductos y la construcción de 11 tanquillas. Los 23 kilómetros restantes fueron desplegados por vía aérea.

Cantv indicó que los trabajos permitieron migrar los medios de transmisión de radio a fibra óptica como parte de su plan de modernización tecnológica.

La empresa señaló que para la ejecución de la obra contó con el apoyo de PDVSA Gas en las labores realizadas entre el crucero de Santa Cruz y la población de Guanape. También participaron las alcaldías de los municipios Manuel Ezequiel Bruzual y Francisco del Carmen Carvajal, que prestaron apoyo logístico y resguardo a las cuadrillas durante las jornadas de instalación y empalme de la red.

La alcaldesa del municipio Carvajal, Elba María Chafardet, afirmó que la incorporación de la red de fibra óptica permitirá fortalecer la conectividad en Valle Guanape y Guanape.

Con este proyecto, Cantv indicó que continúa con la ampliación de su red de fibra óptica para el acceso a servicios de telecomunicaciones en distintas localidades del país.

Caracas / Redacción web