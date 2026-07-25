La anzoatiguense Evolett Martínez pasó a la Gran Final de La Voz Kids España

La cantante anzoatiguense Evolett Martínez llegó a la final del reconocido programa de televisión La Voz Kids España.

Martínez consiguió su pase tras recibir el respaldo del público y del jurado al interpretar la canción “Mi vida sin tu amor”, de Cristian Castro.

A través de su cuenta de Instagram, la joven manifestó sentirse emocionada por este logro, que la posiciona como una de las mejores dentro de la competencia.

“Guardaré estas fotos de la semifinal con un cariño gigante. Fue una noche inolvidable, llena de emociones, de música y del amor de mi gente, que siempre ha estado ahí sosteniéndome la mano”, escribió en la red social.

Asimismo, Evolett no dudo en reiterar su agradecimiento a su coach, el cantante puertoriqueño Luis Fonsi, “por todo lo aprendido en este viaje tan lindo”.

La Gran Final de La Voz Kids España se transmitirá este sábado 25 de julio, a las 10:30 pm (hora de Venezuela), a través de canal Antena 3 Internacional.

Puerto La Cruz / Redacción web