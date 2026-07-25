Con ofrenda floral recordaron natalicio del Libertador y el Día de la Armada en Carúpano

Con una ofrenda floral en la plaza Bolívar y unas palabras del comandante de la Unidad de Policía Naval en Carúpano, en el estado Sucre, se recordó este viernes el natalicio del Libertador y la fecha conmemorativa de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo.

La actividad congregó a los componentes militares de la Armada asentados en el municipio, policías, organismos de resguardo, a representantes de la Alcaldía de Bermúdez y a la Cámara Municipal.

Ángel Toussaint, presidente de la cámara edilicia, resaltó que pese a la tristeza que embarga al país, cuando se cumple un mes del doble terremoto, que cobró la vida de innumerables familias venezolanas, se hicieron presentes para conmemorar el natalicio del Libertador.

“El hombre más grande que ha parido la tierra para nosotros los venezolanos y por supuesto, recordar la Batalla Naval del Lago y el Día de la Armada Bolivariana”.

Dijo que se trata de un acto significativo para los venezolanos en medio de tantas vicisitudes. “Se trata de recordar y rendir honores a quienes lucharon, a quienes entregaron su vida por darnos la libertad, por darnos la soberanía”.

Sucre / Yumelys Díaz