Solicitan mejorar el transporte del personal del hospital Razetti de Barcelona

El secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud) en Anzoátegui, Yovanny Yaguaracuto, elevó su voz para solicitar que mejore el servicio de transporte para el personal del Hospital Universitario Luis Razetti de Barcelona.

El lider sindical aseguró que desde esta organización han entregado dos escritos, en un lapso de seis meses aproximadamente, ante las autoridades del Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz) y hasta ahora no han recibido la debida respuesta.

Yaguaracuto manifestó que el primero de ellos fue en octubre de 2025, cuando pidieron un transporte para el día domingo, "con urgencia en el turno de la noche", en vista que desde hace cinco meses no funcionaba el servicio.

"Los trabajadores se ven obligados a pagar un pasaje con incremento porque el domingo es feriado. Eso afecta la movilización a sus puestos de trabajo", expresó.

Nuevamente

El representante sindical recordó que en enero de este año solicitaron una nueva reunión para tratar este tema que, a su parecer, se agudizó; así como otros más.

"La situación empeoró porque quitaron el autobús grande que llaman acordeón para poner dos pequeños más, los cuales hacen tres en total para todo el mundo, entonces es imposible que todos los trabajadores se vayan por lo full, los están sacrificando a pagar pasajes", dijo.

En este sentido, el dirigente le hizo un llamado al gobernador Luis Marcano para que tome cartas en el asunto.

Barcelona / Elisa Gómez