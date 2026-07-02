Solicitan asistencia para reparar daños estructurales en bloque de Las Casitas

Más 30 familias que residen en el Bloque 6 del sector 1 de la comunidad de Las Casitas, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, piden asistencia para reparar daños estructurales que, según dijeron, ya venían presentando pero empeoraron luego de los sismos registrados el pasado 24 de junio.

Los vecinos afirmaron que tras los movimientos telúricos notaron grietas en columnas y vigas, así como en las escaleras de ambas edificaciones que tienen tres pisos cada una. También reportaron irregularidades en el cuarto de basura, así como en el área externa de los dos edificios que tienen más de 40 años de existencia.

De igual manera comentaron que la tarde del miércoles 1ero de julio recibieron la visita de personal de Protección Civil (PC) para la respectiva evaluación. Supuestamente les dijeron que deben estar alerta por si se registran nuevos temblores, a la vez que los exhortaron a gestionar las remodelaciones pertinentes.

Ayuda

Roger Jiménez, adulto mayor que reside en uno de los edificios del Bloque 6 de Las Casitas, señaló que en la estructura hay muchas anomalías, varias de ellas provocadas por los dos temblores registrados hace más de una semana.

"Queremos que nos ayuden a reparar las cosas que haya que reparar. Tomar medidas en cuanto al mejoramiento de la habitabilidad", expresó el vecino, quien dijo estar preocupado porque en el lugar también viven personas con discapacidad y niños.

Kenia Marcano igualmente expuso su preocupación ante el peligro que representa el actual estado de las escaleras, pues lucen deterioradas y con el riesgo de que con alguna réplica empeoren.

A su vez Adela Márquez relató que el día de los sismos se abrió una pequeña grieta en la parte alta de una de las paredes de su casa. Afirmó que esto le causa temor ya que vive con su mamá, una señora de la tercera edad que se queda sola cuando ella sale.

"Con la lluvia de ayer (martes 30 de junio) me dio mucho miedo con el relámpago que hubo porque sentí que fue algo que se movió", relató la mujer, quien reiteró la petición de ayuda a las autoridades locales para que se hagan las reparaciones necesarias en el bloque.

Barcelona / Javier A. Guaipo