SNTP denunció desaparición del periodista Joan Camargo tras ser "interceptado"

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que el periodista de sucesos Joan Camargo se encuentra en paradero desconocido, tras ser "interceptado" este jueves en Caracas por "varios sujetos sin identificación y vestidos de negro".

"Hasta este momento se desconoce el paradero de Camargo, cuya última conexión en WhatsApp fue a las 8:12 am", indicó el sindicato.

A través de X, el SNTP señaló que el reportero salió de su casa este jueves a las 8:05 hora local y fue "interceptado" por una "moto y un vehículo rojo del que se bajaron varios hombres que lo obligaron a subir".

De confirmarse la detención de Camargo, el número de periodistas y trabajadores de la prensa encarcelados en Venezuela ascendería a 23, según informó a EFE el SNTP. Hasta el momento, ni el Gobierno ni la Fiscalía han reportado el arresto.

El pasado 19 de octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que en Venezuela hay periodistas detenidos "como parte de la grave represión a la que el régimen de Nicolás Maduro ha sometido a la prensa independiente".

En el Índice de Chapultepec 2024, la SIP ubicó a Venezuela en el puesto 21 de 22 países analizados sobre el comportamiento de las libertades de expresión y de prensa.

