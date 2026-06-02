Trabajadores petroleros se concentraron en la inspectoría del Trabajo en Barcelona

En horas de la mañana de este martes, 2 de junio, un grupo de trabajadores petroleros se concentró en las afueras de la Inspectoría del Trabajo "Alberto Lovera" de Barcelona, capital del estado Anzoátegui.

¿El motivo?: Denunciar públicamente supuestas irregularidades que comete dicho ente. Precisaron que una de esas anomalías es el impedimento de reactivar una organización sindical que califican de histórica, como es el caso de la Federación de Trabajadores Petroleros, Químicos y sus Similares de Venezuela (Fedepetrol).

De igual manera el grupo de personas aprovechó para exigir una vez más que Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) y sus empresas aliadas acaten las órdenes de reenganche que tienen más de 500 empleados en la entidad anzoatiguense.

Agregaron que algunos, incluso, tienen a su favor sentencias judiciales, pero siguen sin poder retomar sus puestos de trabajo.

Libertad sindical

A juicio de Américo Tabata, secretario de Finanzas del Sindicato Unión de Obreros y Empleados Petroleros, Químicos y sus Similares (Suoepqs), les están violando la libertad sindical al no permitir que se constituya la nueva organización, que es una versión actualizada de Fedepetrol.

"Queremos denunciar públicamente las actuaciones que ha venido efectuando el inspector del trabajo en Anzoátegui, el señor Gregorio Villarroel (…) Igualmente queremos señalar que esto responde a una política central del diputado Wills Rangel, quien también violenta los derechos de los trabajadores, expresó.

El vocero pidió a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, "que le meta la lupa" a esta situación.

También indicó que son alrededor de 700 empleados afectados según los registros que manejan, aunque acotó que el sindicato agrupa a todos los trabajadores de la zona norte de Anzoátegui, que son casi 5 mil.

Justicia

Luis Campos, trabajador de la empresa mixta Petromonagas, exigió que se haga justicia para los cientos de afectados que siguen esperando que se cumpla la orden de reenganche, que en la entidad son más de 500, según dijo.

"Hay quienes tienen una orden por un tribunal. Imagínense ustedes. Por un tribunal. Y la empresa no acata la orden. Pdvsa no puede estar por encima del Estado. Pdvsa tiene que dar el ejemplo", añadió.

Campos también hizo un llamado a la presidenta interina para que vele por el cumplimiento de las leyes y se revisen las inspectorías del trabajo tanto en Anzoátegui como en todo el país.

Finalmente Pedro Rodríguez, representante de la Coalición Sindical de trabajadores petroleros, pidió al inspector del trabajo "ponerse la mano en el corazón" y gestionar el reenganche de los múltiples padres de familia que esperan recuperar sus empleos para sostener sus hogares.

Barcelona / Javier A. Guaipo