Sintrasalud: aumento del pasaje puede traer ausentismo laboral

Para el secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud) en Anzoátegui, Yovanny Yaguaracuto, el nuevo ajuste del pasaje que entró en vigencia este 1° de junio, atendiendo la decisión nacional, puede traer ausentismo laboral en el sector.

"No estamos en contra del aumento del transporte. Sin embargo, queremos hacer responsable al Estado venezolano por este gravísimo problema que vamos a atravesar, en vista de que tenemos un sueldo mínimo de Bs 130 mensual y vamos a cancelar Bs 140 en pasaje diario. Llevamos cuatro años sin aumento de salario mínimo", expresó.

Según Yaguaracuto, este nuevo ajuste en la tarifa del transporte va a traer ausentismo laboral, más que todo en la administración pública porque, a su parecer, los trabajadores no van a poder cubrir los cinco días laborales, sobre todo, aquellos que deben abordar más de una unidad para llegar a sus puestos de labores.

"El sindicato de la salud propone urgente una mesa de trabajo ante las autoridades de Saludanz (Instituto Anzoatiguense de la Salud) y los sindicatos, para buscarle solución a esta situación", dijo.

Yaguaracuto aseguró que el pasado 26 de mayo entregaron una solicitud por escrito para este encuentro, pero no han recibido respuesta.

Más quejas

Por otro lado, el representante mostró la molestia que existe en el sector por el funcionamiento del Banco Bicentenario, conocido actualmente como el Banco Digital de los Trabajadores.

"Lamentablemente, el banco no cumple con sus funciones. Desde el lunes 25 de mayo se cayó la plataforma y no pudimos retirar dinero ni comprar comida, en vista de que la tarjeta no podía hacer las operaciones para cancelar. Se solucionó el viernes, pero este problema se ha presentado en otras oportunidades. Además, de que solo se pueden retirar Bs 2.500 en efectivo, aunque tengas más dinero en la cuenta. Sintrasalud propone que se cambie de banco para la cancelación de nuestros sueldos y beneficios contractuales", pidió.

De igual manera, Yaguaracuto aseveró que sólo los pensionados de Amor Mayor reciben el bono de $70, mientras que los del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) cobran Bs 130 mensual.

Barcelona / Elisa Gómez