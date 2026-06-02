Recuperan zonas críticas del Parque Nacional Laguna de la Restinga con la siembra de 500 mangles rojos

500 plántulas de mangle rojo fueron sembradas en el Parque Nacional Laguna de la Restinga, en el estado Nueva Esparta, durante una jornada de restauración ecológica realizada en el marco del Plan Nacional de Reforestación Chuquisaca y como parte de las actividades por el Día Nacional del Árbol.

La acción busca recuperar áreas críticas de este espacio protegido y garantizar la permanencia de los bosques salinos, un ecosistema característico de la región insular.

En la actividad participaron representantes del Ministerio de Ecosialismo (Minec), la Misión Árbol, Instituto Nacional de Parques (Inparques), la Guardería Ambiental, Instituto Autónomo Neoespartano de Guardavidas (Ineguard), Conare y un grupo de voluntarios vinculados al Plan Chuquisaca.

La suma de esfuerzos institucionales y comunitarios permitió el despliegue logístico en los canales de la laguna, reflejando un compromiso compartido con la preservación de los espacios naturales del estado.

La especie sembrada, Rhizophora mangle, cumple funciones clave para el entorno costero: sus raíces sirven de refugio y zona de cría para especies marinas que sostienen la pesca local, y al mismo tiempo forman una barrera vegetal que protege las costas de la isla de Margarita contra la erosión y el oleaje.

Además, el mangle rojo contribuye a la captura y almacenamiento de carbono azul, lo que convierte a los humedales del parque en aliados naturales para reducir los efectos del cambio climático global.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero