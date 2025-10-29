SNTP denuncia que estudiante venezolano de periodismo es acusado de terrorismo

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció este miércoles que el estudiante de comunicación social Omario Castellanos, detenido el pasado 16 de octubre, fue acusado de los delitos de terrorismo, traición a la patria, incitación al odio y asociación para delinquir.

A través de una publicación en X, el sindicato indicó que Castellanos, también reportero del medio digital Soy Larense, fue presentado ante un tribunal en el estado Lara junto a su madre y hermano, acusados también de los mismos delitos.

"En la audiencia se ordenó su traslado y el de su familia a la cárcel de Yare (estado Miranda)", añadió.

El SNTP señaló que Castellanos tiene problemas de circulación y por el encierro sus extremidades inferiores están hinchadas, por lo que exigió a las autoridades del Estado atención médica para el joven y su liberación "inmediata".

De acuerdo a la organización gremial, el estudiante de la Universidad de Yacambú fue detenido por funcionarios policiales la noche del 16 de octubre luego de que irrumpieran en su casa sin orden judicial.

Durante el operativo, prosiguió, los funcionarios confiscaron sus herramientas de trabajo, incluyendo sus teléfonos, cámara y computadora portátil.

Castellanos, de acuerdo al SNTP, terminó ya su carga académica en la universidad y se encuentra esperando el título de comunicación social, mientras trabajaba en el medio Soy Larense donde cubría las fuentes de turismo y deporte.

Hasta el momento se desconocen las razones oficiales de su detención y la de sus familiares, apuntó el sindicato.

La ONG Foro Penal contabiliza en Venezuela 866 presos políticos, según un boletín difundido el pasado 22 de octubre, que tiene como fecha de corte el 20 de octubre.

Caracas / EFE