SNTP denuncia hostigamiento contra periodistas que cubren labores de rescate en Caraballeda

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció este lunes 6 de julio una serie de incidentes de hostigamiento contra reporteros que dan cobertura a las labores de búsqueda y rescate en el edificio Tahití, ubicado en la parroquia Caraballeda.Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció este lunes 6 de julio una serie de incidentes de hostigamiento contra reporteros que dan cobertura a las labores de búsqueda y rescate en el edificio Tahití, ubicado en la parroquia Caraballeda.

De acuerdo con la alerta emitida por la organización gremial, entre las víctimas de estos hechos se encuentran los periodistas Reinaldo Mozo, Roison Figuera, Mayorin Méndez y Juan Barreto.

Ambiente de tensión en la zona del siniestro

Según los testimonios recabados por el SNTP, los comunicadores fueron blanco de constantes insultos y amedrentamientos por parte de una persona que se identificó como familiar de una de las víctimas del derrumbe.

Esta persona insultó en reiteradas oportunidades a los trabajadores de la prensa y los amenazó con la intervención de organismos de seguridad para forzar su desalojo del área.

A pesar de que el sindicato aclaró que las amenazas no se materializaron y que ninguna autoridad impidió el libre ejercicio periodístico en el sitio, advirtió que estas acciones generaron un clima hostil que entorpece el seguimiento informativo.

«Estos hechos generaron un ambiente de tensión que dificulta el seguimiento informativo de las labores que allí continúan», señaló el gremio a través de sus canales oficiales.

Cobertura crucial ante reportes de sobrevivientes

El SNTP destacó la importancia de garantizar la libertad de prensa y el trabajo seguro de los medios en el lugar, especialmente en un momento en que la cobertura es crítica: en las últimas horas, los propios familiares reportaron posibles indicios que sugieren la presencia de personas con vida bajo los escombros de la estructura.

La presencia de los medios de comunicación resulta fundamental para mantener informada a la colectividad sobre el avance del despliegue de los equipos de rescate y la situación de los afectados.

Lara / El Impulso