SNTP anunció la liberación del periodista y humorista Deivis Correa

A través de la red social X, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) anunció la noche del domingo la liberación del periodista y humorista venezolano Deivis Correa.

Correa estuvo detenido en El Helicoide desde el 31 de julio de 2024 y salió de ese sitio este 22 de febrero de 2026, luego de ser beneficiado por la aplicación de la Ley de Amnistía, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional (AN)-

"Este #22Feb recibió la libertad plena el comunicador social y humorista Deivis Correa, preso desde el 31 de julio de 2024. Estuvo injustamente detenido en El Helicoide durante 1 año, 6 meses y 22 días, ¡Libertad plena para todos!", escribió el SNTP.

Caracas / Redacción Web