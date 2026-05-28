Restablecen suministro de agua en Aragua de Barcelona

Luego de que se hicieron las reparaciones en el sistema eléctrico y se reiniciaron las labores de rebombeo en la torre toma de Aragua de Barcelona fue restablecido el servicio de agua de manera sectorizada a la población.

Así lo reportaron habitantes de esa localidad, capital del municipio Santa Ana, quienes habían quedado sin suministro por tuberías el domingo 24 de mayo, debido a la caída de unas guayas de alta tensión en el tramo entre la torre toma, la represa La Estancia y la planta potabilizadora.

"Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional) y las cuadrillas de la alcaldía hicieron los trabajos y una vez que comenzó el rebombeo empezaron a enviar agua siguiendo el cronograma que ya tienen establecido. Los vecinos de El Vallito, Barrio Sucre y los sectores del este son algunos de los que comenzaron a recibir agua", dijo un residente, quien se identificó como Eduardo Gómez.

Agregó que la agenda contempla que los sectores sean abastecidos tres días por semana, de manera que puedan almacenar el líquido para realizar las tareas domésticas y de aseo personal.

"Esperamos que esta vez no se presente ninguna otra falla que nos deje sin agua porque no podemos comprarla todos los días. Lo malo es que cuando hay problemas con la luz siempre se echa a perder un equipo y con esos cortes eléctricos a cada rato no se sabe lo que pueda pasar", comentó Coromoto Díaz.

Aragua de Barcelona / Danela Luces