Alcaldía de Cumaná reforzó operaciones en planta Codallo ante crisis hídrica

Tras sostener un encuentro con la gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, autoridades municipales informaron que continúan desplegadas en la planta Codallo, ubicada en la parroquia Altagracia de Cumaná, como parte de las acciones para atender la contingencia hídrica que afecta a varios municipios de la entidad.

Neptalí Rodríguez, director general de la alcaldía del municipio Sucre, explicó que el pasado 26 de mayo fue entregada una motobomba, junto con una batería de 1.500 amperios, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de las instalaciones.

Rodríguez indicó que actualmente permanecen activas 59 unidades cisterna en toda la jurisdicción para apoyar la distribución de agua potable en las comunidades afectadas.

Asimismo, detalló que hasta la fecha se han entregado más de 300 tanques de almacenamiento en distintos sectores del municipio, aunque reconoció que la cifra sigue siendo insuficiente ante la magnitud de la demanda.

“Más de 300 tanques han sido distribuidos, pero sabemos que es insuficiente frente a la población que tenemos”, señaló.

Priorizan salud y educación

El funcionario explicó que desde la alcaldía continúan recibiendo denuncias y solicitudes de las comunidades para evaluar las necesidades más urgentes.

En este sentido, aseguró que las respuestas se ejecutan de acuerdo con las capacidades institucionales disponibles, priorizando principalmente los sectores salud y educación.

Sobre el volumen de agua distribuido diariamente, Rodríguez precisó que actualmente se mantiene un caudal de 1.205 litros por segundo dentro del esquema de abastecimiento implementado durante la contingencia.

Cumaná / Lino Castañeda