Sismos de 3,3 y 3,1 se registraron este sábado en Barcelona

De acuerdo con los reportes de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) se registraron dos sismos de magnitudes 3,1 y 3,3 durante la mañana de este sábado. Los epicentros de ambos se ubican en las cercanías de Barcelona.

El primer movimiento telúrico se reportó a las 05:11 de la mañana, con una profundidad de 17,9 kilómetros. Horas más tarde, a las 07:58 de la mañana, ocurrió el segundo, con una profundidad de 21,1 kilómetros.

Hasta el momento, no se registraron daños materiales ni personas afectadas por los temblores.

Barcelona / Redacción web