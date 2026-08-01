sábado
, 01 de agosto de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Aeropuerto de Maiquetía reanudará operaciones de aviación de carga el próximo 5 de agosto

agosto 1, 2026
El anuncio se hizo por medio de un comunicado conjunto con el Ministerio del Poder Popular para el Transporte / Foto: Archivo

El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) anunció la reanudación de las operaciones de aviación de carga, tanto para vuelos de llegada como de salida, desde y hacia este terminal aéreo, a partir del próximo miércoles 5 de agosto.

"La reanudación de estas operaciones forma parte del proceso de restablecimiento progresivo de los servicios aeroportuarios, garantizando el cumplimiento de los estándares de seguridad operacional, protección de la Aviación Civil y eficiencia operacional establecidos por la normativa aeronáutica nacional e internacional", detalló el ente.

El anuncio se hizo por medio de un comunicado conjunto con el Ministerio del Poder Popular para el Transporte.

El instituto reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo la conectividad aérea y la prestación de servicios aeroportuarios "seguros, eficientes y de calidad" para todos los operadores y usuarios.

Caracas / Redacción web

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