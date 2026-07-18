Sismo de 5,3 se registró en Honduras este sábado sin reportes de daños

Un sismo de magnitud 5,3 se registró este sábado en las aguas del mar Caribe, frente a la costa del este de Honduras y en las cercanías a la frontera con Nicaragua. Hasta el momento no hay reportes de víctimas ni daños materiales asociados al evento telúrico.

De acuerdo a los informes de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias, difundidos por EFE, el movimiento se produjo a las 10.08 hora local (16.08 GMT) y el epicentro se ubicó a 369 kilómetros en el mar Caribe, en el municipio de Ramón Villeda Morales. La profundidad fue de 30 kilómetros.

Pese a la magnitud del sismo, las autoridades de protección civil afirmaron que no se reportan afectaciones ni interrupciones en los servicios básicos de las adyacencias.

Honduras se encuentra en una zona de alta actividad física, debido a la interacción de varias placas tectónicas. A pesar de ello, la mayoría de los movimientos telúricos tienen lugar en el el océano Pacífico, con mayor frecuencia en El Salvador y Nicaragua.

Tegucigalpa / Redacción web