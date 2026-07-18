Sergio Mijares y Deiker Salcedo iniciaron triunfantes el Clausura de la Liga de Chile

Sergio Mijares, con Leones de Quilpué, y Deiker Salcedo, con Universidad Católica, iniciaron con sendos triunfos el Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol de Chile (LNB Chile).

Leones dio cuenta 73-62 de Puente Alto y 87-77 de Colo-Colo. Frente a los puentealtinos, Mijares figuró con seis puntos, tres rebotes, tres asistencias y una recuperación; mientras que en la victoria de los campeones del Apertura sobre El Cacique, el barloventeño dio una falta personal.

En su vuelta a Colo-Colo, el alero guayanés Luis "Lobo" Mérida figuró con tres tantos, dos capturas y un par de entregas.

El quinteto colocolino tuvo mejor suerte frente a Español de Talca con lauro de 90-71 y performance de 17 unidades, dos tableros y dos pases clave del "Lobo".

Salcedo invicto

La Católica se estrenó con victoria 70-69 sobre Colo-Colo, gracias al aporte de tres capturas y dos robos de pelota del larense Salcedo. Por Colo-Colo, Mérida resaltó con dos puntos, 10 rebotes y tres recuperaciones.

En su siguiente presentación, Los Cruzados sometieron 93-81 a Español de Talca y Salcedo se hizo notar con par de puntos, tres tableros, cinco asistencias y dos balones recuperados.

Fontena sin suerte

El ala-pívot carupanero Juan Fontena no tuvo suerte con su nuevo equipo, Puerto Montt, tras caer 91-84 ante Las Ánimas y 86-81 frente a Atlético Puerto Varas.

En el primer duelo, el sucrense destacó con seis puntos, cinco rebotes y dos asistencias; en tanto que en el segundo, el aporte de Fontena fue de 14 tantos, nueve capturas, una entrega y un robo de pelota, mostrando un gran estado de forma.

Santiago / León Aguilar