Delcy Rodríguez condecoró a 6 mil rescatistas por su labor tras doble terremoto

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condecoró a 6.000 rescatistas y a unidades caninas este sábado. Ello en el contexto de la labor desempeñada tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.

"Hoy yo les digo con sinceridad, que sus uniformes son más honorables, que sus uniformes tienen mucha dignidad, porque la tarea que en conjunto se cumplieron con 30.000 funcionarios para atender la catástrofe sísmica, la atendieron a la altura", expresó Rodríguez durante un acto oficial.

Según informes de EFE, la mandataria afirmó que los rescatistas se quedaron donde parecía imposible hacerlo, para salvarguardar la vida de las personas.

"Perseveraron por la vida de un venezolano, de una venezolana, de un ser humano, ahí estaba el ánimo y el espíritu de ser venezolano, de nunca abandonar, de siempre acompañar", agregó.

Asimismo, destacó la labor de los funcionarios venezolanos luego de sufrir pérdidas de familiares o compañeros por el evento sísmico.

Entre los condecorados estuvieron funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Protección Civil, bomberos, Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), Policía de Caracas y La Guaira, Centros de Comando, Control y Telecomunicaciones (VEN 911).

También reconocieron a quienes actuaron en nombre de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), el Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) y la Cruz Roja venezolana.

Caracas / Redacción web