Cruz Roja Venezolana fortalece asistencia ante sismos con apoyo internacional 

Ante la emergencia persistente derivada de los terremotos del 24 de junio, la Cruz Roja Venezolana intensifica sus operaciones de asistencia mediante nuevas alianzas estratégicas. Este 17 de julio, la institución comunicó que Century 21 Global, de la mano de Compass International Holdings, se unió al Global Appeal de la Federación Internacional de la Cruz Roja (IFRC) para sumar esfuerzos.

Esta colaboración funciona mediante un fondo de contrapartida: la empresa igualará las donaciones recibidas por la campaña hasta un tope de 25.000 dólares.

El objetivo consiste en maximizar los recursos destinados a quienes más lo necesitan. Las personas interesadas en colaborar pueden canalizar sus aportes directamente a través de la plataforma oficial de la IFRC.

Prioridades en la atención a las comunidades

Los fondos recaudados servirán para dar continuidad y robustez a los equipos voluntarios desplegados en el terreno. La asistencia se centra actualmente en áreas críticas: atención médica, respaldo psicosocial, suministro de agua, saneamiento y la reactivación de contactos familiares, además de la entrega de insumos básicos.

La Cruz Roja Venezolana resaltó la evolución constante de su estrategia de trabajo, ajustándose siempre a las necesidades cambiantes en las zonas impactadas para garantizar una respuesta eficiente.

Tras agradecer el respaldo de sus aliados, la organización ratificó su firme propósito de mantenerse en primera línea junto a colaboradores nacionales e internacionales, acompañando a las comunidades en cada etapa del proceso de recuperación.

Caracas / El Impulso