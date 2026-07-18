Asciende a 5519 cifra de muertos por doblete sísmico del 24 de junio

La cifra de fallecidos a causa del doblete sísmico que afectó a la zona centro norte de Venezuela, el pasado 24 de junio, ascendió a 5519. Ello de acuerdo al más reciente balance oficial.

El informe difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en sus plataformas digitales, precisa que se registra un total de 16.740 heridos y 6.462 rescatados.

Asimismo, indicó que unas 128.324 familias han sido atendidas y que unas 21.470 personas se mantienen en campamentos.

La actualización sostiene la cifra de los edificios afectados, donde se contabilizaron 856 y respecto a edificios colapsados, 190.

Caracas / Redacción web