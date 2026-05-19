Reportan que más del 90% de la UDO acató el paro universitario (+Fotos)

Ignacio Díaz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Oriente (Sintraudo), reportó que el paro de 24 horas convocado para este martes 19 de mayo se cumplió en más de 90% en el Núcleo de Anzoátegui.

"El paro se ha cumplido más de 90% porque hay más interés. A nivel nacional hay conversaciones y quizás por eso los profesores han acatado en gran número el paro. A nivel administrativo 96% se cumplió y el sector obrero fue de 100%. Uno quiere que la universidad permanezca abierta, pero en estas condiciones que estamos hoy, hemos decidido hacer un paro de 24 horas", precisó.

Díaz recordó que los motivos principales de la acción de protesta son los bajos salarios, falta de beneficios y malas condiciones para laborar.

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"Y ahora se añade el bono de responsabilidad que sólo se está pagando a un mínimo grupo de profesores, dejando por fuera a la inmensa mayoría de ellos. Además, tampoco se tomó en cuenta los sectores administrativo y obrero", concluyó.

El sindicalista instó a la comunidad anzoatiguenses a entender la situación de los trabajadores universitarios, la cual cataloga de "inaguantable".

En un recorrido hecho por los diferentes departamentos y escuelas del Núcleo de Anzoátegui de la UDO se constató que el común denominado era la mayoría de los salones vacíos y en los que sí había alumnos la asistencia era baja.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez