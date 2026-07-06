Sinvema: personal de educación regresó a las escuelas para reiniciar actividades administrativas en Anzoátegui

La presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en el estado Anzoátegui, Maira Marín, informó que el personal de educación regresó a las escuelas este lunes 6 de julio para reiniciar las actividades administrativas, con el objetivo de cerrar el año escolar 2025-2026, en los lugares que no fueron afectados por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Según el sondeo realizado por la representante gremial en las diferentes zonas de la entidad, tanto los docentes como el resto de los trabajadores acudieron a sus puestos atendiendo el llamado del ministerio. No obstante, señaló que pocos niños asistieron a las aulas.

Marín resaltó que como sindicato filial de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), se apegan al comunicado emitido a propósito de este plan de contingencia, para exigir garantías de seguridad e infraestructura.

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Aseguró que hay colegios, por ejemplo, en la zona oeste de la entidad que presentan daños por falta de mantenimiento, por lo que considera necesaria que se hagan las respectivas revisiones.

"Que se hagan las inspecciones técnicas a las infraestructuras escolares no solamente en el estado, sino en todo el país, con todos los expertos: ingenieros, bomberos, Protección Civil; porque ya vienen presentando fallas y uno no sabe hasta qué punto se pudieron haber visto afectadas por esta situación natural", dijo.

Marín aseveró que no se trata solamente de la seguridad de los niños, sino de todo el personal que hace vida en las instituciones.

"Ese es el exhorto que nosotros le hacemos, desde la Federación y sus sindicatos filiales, que se tengan los cuidados preventivos que se deben tener en estos momentos y se sigan los protocolos de organización a la hora de una situación no deseada", enfatizó.

Barcelona / Elisa Gómez