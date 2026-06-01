Sinvema: "Lluvia dejó en evidencia las fallas de infraestructura de algunas escuelas"

Desde el Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en Anzoátegui denunciaron que la fuerte lluvia registrada la tarde del sábado 30 de mayo dejó en evidencia las fallas de infraestructura que se mantienen en algunas escuelas de la zona norte de la entidad.

Maira Marín, presidenta de la organización sindical, citó como ejemplo la Unidad Educativa (U.E.) Héctor José Reyes Barrero, ubicada en el sector El Espejo II de Barcelona, como una de las instituciones en las que se metió el agua, como consecuencia de los daños en techos, ventanas, etc.

Agregó que en la U.E. Manuel Farías Luces, situada en la avenida Rómulo Gallegos de la capital anzoatiguense, se encontraron con una situación similar cuando llegaron este lunes 1ero de junio. Según la vocera, esas son apenas dos de las múltiples escuelas que llevan años en deterioro, a la espera de las autoridades correspondientes.

Desequilibrio

A juicio de Marín y parte del personal de las instituciones afectadas, la situación es reflejo del desequilibrio que hay en la entidad. Consideran que el Estado no invierte lo suficiente en la recuperación de los planteles, como sí se hace en otras cosas.

"Las lluvias del día sábado afectaron la infraestructura escolar. Esto muestra su falta de recuperación. Drenajes, techos, paredes y ventanas, en mal estado, además de la falta de mantenimiento, hacen que las lluvias empeoren la crisis que afecta a las escuelas", dijo la presidenta de Sinvema.

Finalmente, desde el municipio Simón Bolívar, hizo un llamado a las autoridaes de educación en la entidad y al gobernador Luis Marcano.

"Los invitamos a que visiten los planteles y a invertir en ellos. No solo son actividades festivas donde se gastan cantidades importantes de dinero. Y la educación, junto con sus maestros en condiciones de miseria, están carenciendo de su atención como gobernante", cerró.

Barcelona / Javier A. Guaipo