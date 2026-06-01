Programa Escenario Mundial de Tu Tv en Carúpano mostrará las incidencias del Mundial 2026

El canal por cable de Carúpano, estado Sucre, Tu Tv, presentó este lunes su programación por el Mundial 2026.

"Escenario Mundial", la cual contará con la conducción del comentarista Pablo Rivera, la locutora Elianny Rodríguez y el exfutbolista y entrenador Pedro Boada.

Rivera agradeció la oportunidad y destacó que se encuentran listos para arrancar, desde este miércoles 3 de junio, con tres ediciones semanales, hasta que culmine la cita mundialista.

El encuentro con los medios de comunicación, en un hotel del municipio Bermúdez, también sirvió para que la gerencia televisiva presentara la mascota de la cita: un flamingo futbolista, cuyo nombre será escogido por los espectadores del canal.

Equipo

Destacó Rivera la participación y aporte de una figura femenina en el equipo, Elianny Rodríguez, quien agregó, que está preparada para ofrecer lo mejor en el programa.

Por su parte, el exfutbolista y docente carupanero Pedro Boada, centró su intervención en los aspectos que explorará el programa durante la justa mundialista.

Sucre / Yumelys Díaz