Barceloneses dicen estar inconformes con el mantenimiento al Dren G

"Lo que hicieron fue cortar monte por 'encimita' y listo". Esa es la respuesta que más se repite en varios sectores de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, ante la consulta a varios de sus habitantes con respecto a los trabajos de mantenimiento realizados recientemente en el Dren G, uno de los principales canales de desagüe de la zona norte de la entidad.

Tanto en la comunidad de El Esfuerzo III, como en Tronconal III, IV y V, los ciudadanos expusieron sus dudas e inconformidades relacionadas con la efectividad de las labores de saneamiento, que suelen hacerse previo a la llegada de las lluvias. Una de las quejas más comunes es que las cuadrillas, bien sea de la alcaldía del municipio Simón Bolívar o de la Corporación de Vialidad e Infraestructura del estado Anzoátegui (Covinea), dejan los desechos a un lado del canal y rara vez regresan a recogerlos.

A juicio de vecinos como Martín Mendoza, lo ideal es que se corte de raíz toda la vegetación y la misma sea retirada, pues considera que de esa forma corren menos riesgo de anegación, al menos en El Esfuerzo III. A eso le añadió la importancia de que la gente tome consciencia y deje de tirar basura en el canal, pues lo único que hacen es contribuir a su colapso.

Trabajo completo

Josefina Fajardo, quien reside en Tronconal IV, en los límites con Tronconal III y V, señaló que han pasado alrededor de ocho años desde la última vez que vio que le hicieran una limpieza profunda al Dren G, al menos en el tramo del sector donde vive.

"Era Antonio Barreto Sira el gobernador la última vez que vinieron, metieron unas máquinas, sacaron toda esa basura y monte y después se la llevaron. Pero en los últimos años solo han cortado prácticamente en la superficie y ya. En menos de dos meses la vegetación vuelve a estar alta", comentó.

La señora también contó que les genera incomodidad que cada año se haga el mantenimiento a medias y les dejen los desechos amontonados a la orilla del canal. De hecho aseguró que ella tuvo que mandar a limpiar lo que le dejaron frente a su casa, lo que le generó un gasto adicional en su presupuesto.

Ubaldo Campos, residente de Tronconal V, igualmente expuso su inquietud con la basura que habitualmente dejan las cuadrillas junto al canal, con la promesa de regresar a recogerla cuatro o cinco días después. Según dijo, teme que la pila de basura se pueda prestar como escondite de delincuentes.

"Es un peligro porque en esos espacios se esconden para consumir drogas y uno no sabe si de repente les da por robar o atacar a alguien. Además, es terreno que le quitan a la comunidad, por ejemplo para estacionar carros", señaló.

En las mismas

Martín Mendoza, vecino de El Esfuerzo III, cree que el hecho de solo cortar la vegetación sin arrancarla de raíz es un "pañito de agua tibia" que los deja en las mismas condiciones.

"Ellos abren un 'pasillito' para el agua, pero a los lados queda igual. Además, donde se esmeran en cortar es donde hay mayor visibilidad, es decir, donde hay puentes, pero en lo demás no hay mucha diferencia", acotó.

El señor afirmó que en la calle El Milagro de su sector suelen verse afectados cuando se registran lluvias fuertes, pues el canal se desborda y ellos son los que pagan las consecuencias. Es por eso que se une a la petición de los habitantes de otras comunidades para que las autoridades hagan un trabajo realmente de calidad.

Barcelona / Javier A. Guaipo