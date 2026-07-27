Dynamo Puerto volvió a la acción en la Liga Futve 2

Dynamo Puerto FC volvió a la acción en la temporada 2026 de la Liga Futve 2, segunda división del fútbol venezolano. Los búfalos recibieron el domingo al Monagas SC B, en un duelo que terminó en empate 2-2.

El careo fue válido por la jornada 15 del certamen y se disputó en el estadio Francisco Massiani de Puerto La Cruz. Jean Peraza marcó doblete para la visita, mientras que por los locales facturaron Arian Moreno y Francisco Rivas.

Con la repartición de puntos la academia de los "guerreros del Guarapiche" se mantiene en lo más alto del Grupo Centro-Oriental con 28 contables, mientras que los portocruzanos son terceros con 21.

Descuidos defensivos

Los dos goles del Monagas se produjeron luego de desatenciones defensivas de Dynamo. En la primera diana visitante (al minuto 27) el delantero Peraza empujó el balón luego de que el guardameta Jesús Arcia lo soltara tras capturar un remate corto.

Posteriormente al 57' Peraza sacó provecho del desorden de la retaguardia local y recibió la esférica solo, se sacó de encima al portero con un regate y definió casi sin ángulo para el 2-1 transitorio.

Vale destacar que los búfalos golpearon primero en la pizarra con un gol de Arian Moreno, quien remató con sutileza un pase en profundidad de Mauricio Montilla.

Finalmente al 68' el recién ingresado Francisco Rivas golpeó con fuerza y con pierna izquierda una pelota servida por Moreno para el 2-2 que terminó siendo definitivo.

Racha sin victorias

Dynamo no veía acción por la Liga Futve 2 desde el pasado 6 de junio, cuando cayó 1-2 en casa ante Marítimo de La Guaira (equipo que no disputará lo que resta de campeonato por motivos de fuerza mayor vinculados con el doblete sísmico del 24 de junio).

Sumando el empate con Monagas B, los dirigidos por Roger Caraballo acumulan cinco partidos seguidos sin ganar por el certamen liguero (tres pactos y dos caídas).

Sin embargo, hay que tomar en cuenta también el choque por Copa Venezuela ante el equipo grande de los "guerreros del Guarapiche", que se disputó el 24 de junio y terminó 4-0 a favor de los monaguenses. Con ese duelo serían seis juegos en total sin conocer el triunfo.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo