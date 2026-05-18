Sintraudo llama a participar en paro universitario convocado para este martes

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Oriente (Sintraudo), Ignacio Díaz, invitó al sector de la educación superior en Anzoátegui a unirse al paro de 24 horas convocado por el gremio a escala nacional para este martes 19 de mayo.

Precisó que mañana alzarán su voz de protesta, entre otras cosas, por el "discriminado e inconsulto" pago del bono de responsabilidad profesional y por la falta de respuesta sobre la necesidad de que se ajuste el salario mínimo según lo establece la Constitución en su artículo 91.

"La ruta sigue de forma pacífica para hacer valer nuestros derechos. Las obligaciones las estamos cumpliendo a pesar de no percibir un aumento de sueldo en los últimos 4 años. Seguimos sin servicios médicos ni funerarios, deudas desde hace ocho años, prestaciones que no se cancelan desde hace 12 años e indexación de las mismas, y ahora la irracionalidad de adjudicar este bono de manera discrecional a un ínfimo número de profesionales del sector. ¡Todos en sus casas el martes! Sintraudo Anzoátegui se suma al paro", manifestó.

Es importante mencionar que el pasado 22 de abril, trabajadores del sector universitario en Anzoátegui acataron el paro convocado para esa fecha.

Según el reporte de Sintraudo, ese día más del 90% de los obreros y 75% del personal administrativo del Núcleo de Anzoátegui se sumó a la suspensión de actividades.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez