lunes
, 18 de mayo de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Ejecutan corrección de falla de borde en el sector Sacamanteca de la vía Sucre-Anzoátegui (+Fotos)

mayo 18, 2026
Las labores se ejecutan como parte del plan para optimizar el servicio de rutas de transporte / Foto: Cortesía

Desde esta semana se iniciaron en el sector Sacamanteca de la troncal 9, en el tramo vial Sucre-Anzoátegui, trabajos de corrección de una falla de borde con la construcción de un muro de gaviones que, estabilizará el talud en ese importante trazado vial, ubicado en el municipio Benítez de esa entidad.

Las labores son ejecutadas por un equipo multidisciplinario direccionado por la vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios que se mantiene desplegado en la zona.

Importancia

La acción, de acuerdo a la información aportada por el ministerio de Obras Públicas, garantizará una vialidad óptima y segura.

La intervención vial garantiza el acceso a las playas de ese eje territorial, además de optimizar el servicio de las rutas de transporte extra-urbano Santa Fe-Bellavista y Santa Fe-Cumaná.

Sucre / Corresponsalía

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