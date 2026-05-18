Ejecutan corrección de falla de borde en el sector Sacamanteca de la vía Sucre-Anzoátegui (+Fotos)

Desde esta semana se iniciaron en el sector Sacamanteca de la troncal 9, en el tramo vial Sucre-Anzoátegui, trabajos de corrección de una falla de borde con la construcción de un muro de gaviones que, estabilizará el talud en ese importante trazado vial, ubicado en el municipio Benítez de esa entidad.

Las labores son ejecutadas por un equipo multidisciplinario direccionado por la vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios que se mantiene desplegado en la zona.

Importancia

La acción, de acuerdo a la información aportada por el ministerio de Obras Públicas, garantizará una vialidad óptima y segura.

La intervención vial garantiza el acceso a las playas de ese eje territorial, además de optimizar el servicio de las rutas de transporte extra-urbano Santa Fe-Bellavista y Santa Fe-Cumaná.

Sucre / Corresponsalía