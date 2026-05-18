Sindicalista pide hacer valer los derechos de los trabajadores jubilados

La miembro de la directiva nacional de la Federación de Sindicatos y Colegios de Licenciados en Educación, Yanett Cazorla, elevó su voz este lunes para solicitarle a los representantes del ministerio y de las diferentes federaciones del gremio, hacer valer los derechos de los trabajadores, especialmente de los jubilados.

Para la representante gremial es "preocupante" la manera en que se está tratando a este sector a nivel nacional, a pesar de las diferentes leyes que ofrecen su respaldo.

En el caso más puntual, Cazorla hizo referencia al pago de la cestaricket, beneficio que aseguró no reciben estos trabajadores.

Palabras

"El cestaricket es bien claro, le corresponde a los trabajadores por derecho y a los jubilados por derecho de progresividad. No puede haber discriminación porque todo acto discriminatorio hacia el trabajador, y en el caso especial y preferencial hacia los jubilados, es nulo. El artículo 89 de la Constitución es claro", expresó.

Es por ello que Cazorla aseguró que todo acto que se haya firmado como, a su juicio, lo hicieron en la cláusula 16 de la Primera Convención Colectiva Única y Unitaria es nulo porque dejaron de lado a los jubilados.

Reivindicación

"Es hora de que se reivindiquen con los trabajadores, en este caso con los jubilados, a quienes últimamente les ha venido también discriminando en los pagos, dejándolos de último como personal rezagado", señaló.

En este sentido, hizo un llamado al personal tanto activo como jubilado a que tomen acciones para hacer valer los derechos, los cuales hizo énfasis que están reflejados en la Constitución y en las contrataciones colectivas.

Barcelona / Elisa Gómez