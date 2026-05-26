Sintraudo alerta que el ausentismo laboral puede aumentar por ajustes mensuales del pasaje

Luego de que el gobierno nacional autorizara a los transportistas a actualizar el costo del pasaje mensualmente, según el comportamiento del dólar, se encendieron las alarmas en más de un empleado público.

En el caso del Núcleo de Anzoátegui de la Universidad de Oriente (UDO), el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Alma Mater (Sintraudo), Ignacio Díaz, cree que esta medida podría aumentar el ausentismo laboral e incluso producir renuncia en la institución.

"Porque todo lo que ganamos se va a ir en pasaje y si aumentan cada mes será cuesta arriba. Esto generaría un ausentismo que no queremos, pero que nos obliga a pensar en otras alternativas. Ya por los bajos salarios y los constantes aumentos del pasaje, en la UDO tenemos un plan de asistencia para que los trabajadores acudan tres veces a la semana y allí se rotan hasta los jefes. Esto fue un acuerdo al que se llegó hace tiempo, pero ahora puede que baje más la asistencia e incluso que algunos se retiren por la situación", advirtió.

El sindicalista resaltó, además, que los empleados de "La Casa Más Alta", en medio de esta decisión, se encuentran sufriendo el incremento de entre 20% y 35% que se le aplicó a los alimentos en el mercado municipal de Puerto La Cruz.

"No hay aumento de salario y sigue aumentando todo, comida y pasaje. Para los que no tenemos carro habrá que hacer un sacrifico y por lo menos una moto habrá que adquirir y quienes lo tienen será pertinente ir pensando en formar parte del sector transporte, en vista de lo dependiente que se han vuelto los del volante para el régimen. Si estos señores (transportistas) asoman un paro de actividades inmediatamente les complacen con un aumento en las tarifas y ahora por decreto el pasaje subirá mensualmente en un porcentaje a como se cotice el dólar, mientras nosotros llevamos más de cuatro años sin aumento salarial. Seguiremos en las calles reclamando pacíficamente lo que por ley nos corresponde", aseguró Díaz.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez