Plan de Lluvias 2026 se inició esta semana en el municipio Bermúdez

En el municipio Bermúdez del estado Sucre se inició el Plan Lluvias 2026, que busca prevenir contingencias causadas por la temporada de precipitaciones, por la crecida de ríos y quebradas.

El director del Instituto Autónomo Municipal de Servicios Públicos (Iamserv), Félix Rodríguez, señaló que activaron equipos en todas las parroquias del municipio, tal es el caso de Santa Catalina, en la cual se encuentran haciendo saneamiento del río Rivilla, en sentido desde El Muco hasta Campo Ajuro, donde desemboca el afluente en el mar Caribe.

Similar acción ejecutan en Santa Rosa, con la limpieza del río Candoroso, que desemboca en la avenida Perimetral de Carúpano.

Las inspecciones y limpieza abarcan la zona de Charallave, donde esta semana revisaron la situación de la quebrada Juan Burro, en la que realizarán remociones de maleza.

Rodríguez explicó que la intención es dar la mayor seguridad posible a las poblaciones asentadas cerca de estos cauces y minimizar al máximo el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias.

Mejora

Señaló el funcionario que hay siete comunas que ya manejan sus servicios de recolección de desechos sólidos, entre ellas Charallave, El Muco, Vecinos y Vecinas de Playa Grande; Cocolirio, Guayacán, Hato Romar y Primero de Mayo.

Aunque no han abandonado el servicio, porque se encargan de suplir necesidades, resaltó que se trata de una mejora sustancial en la recolección. “Tenemos un municipio 95% limpio, gracias al equipo de hombres y mujeres que se encuentran dedicados a esta tarea”.

De allí que Rodríguez aprovechó para llamar a los vecinos a la conciencia y que no lance desperdicios a los cauces, que después terminan por perjudicarlos, porque los taponamientos ocasionan desbordamientos de ríos y quebradas.

Señaló, además, que el cúmulo de desechos terminan en el mar Caribe, en las desembocaduras de los ríos Rivilla y Candoroso.

Solo en la zona de Campo Ajuro, dijo, los equipos del instituto llevaban tres días sacando desechos arrastrados por las recientes lluvias en el municipio.

Sucre / Yumelys Díaz